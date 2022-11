De Ketelaere ammette: "Milan grande passo, ma devo migliorare"

L'INTERVISTA

Il talento rossonero è pronto a disputare il Mondiale: "Sono felice della mia scelta"

Charles De Ketelaere non si è ancora preso il Milan, ma il periodo difficile in rossonero non gli è costato il Mondiale con il Belgio. Se negli schemi di Pioli in Serie A non ha ancora trovato la propria collocazione, il centrocampista belga resta uno dei talenti più cristallini dei Diavoli Rossi e il ct Martinez non ha voluto rinunciarvi. Lo stesso De Ketelaere ha commentato i primi mesi al Milan: "Per me è un grande passo, ma devo ancora migliorare".

"Sono molto felice della mia scelta - ha proseguito De Ketelaere in una intervista a Sky -, ma a livello calcistico devo ancora crescere sotto tanti aspetti. Sono tanti i fattori da considerare e io sono davvero contento di essere come sono".

All'orizzonte il Mondiale, mentre per Milano ci sarà tempo per conoscersi con calma: "Non l'ho ancora visitata, non sono qui per fare il turista. L'atmosfera comunque mi piace".

In Nazionale De Ketelaere deve ritagliarsi lo spazio: "Giocare con il Belgio era il mio sogno da bambino e sono contento di averlo realizzato già così giovane. Siamo fortunati perché abbiamo tante stelle mondiali e noi giovani cerchiamo di imparare qualcosa".

Il suo idolo è De Bruyne con il quale può condividere il centrocampo: "L'ho sempre ammirato, per la sua eleganza e come gioca a calcio. Fa sembrare tutto facile".