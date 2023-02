Milan, Leao continua a spronare De Ketelaere: "Il gol arriverà"

"It's coming" ("arriverà" intendendo il gol, ndr) erano le parole dette in campo da Rafael Leao a Charles De Ketelaere dopo la buona occasione sprecata di testa contro il Tottenham. E "it's coming" sono le stesse parole che, questa volta su Instagram, il portoghese ha voluto rivolgere al belga per consolarlo di quella che sembra una maledizione sotto porta visto che anche contro il Monza il numero 90 rossonero si è visto murare una conclusione dentro l'area piccola che poteva essere l'occasione per sbloccarsi con la maglia del Milan. Anche Pioli la pensa come Leao: "Credo che a De Ketelaere manchi solo il gol. È giovane, è un ragazzo che sperava di riuscire a fare di più, un gol significherebbe tanto. Arriverà, le occasioni le sta avendo. Le qualità ci sono, basta continuare a credere in noi stessi” le parole del tecnico dopo la vittoria all'U-Power Stadium.