Da Icardi a Malinovskyi: l'ultimo scalpo del pararigori Donnarumma

E' una lista lunga dieci nomi (più uno), con il povero Andrea Belotti, fermato due volte, per il quale quei maledetti undici metri sono ormai un incubo. Gigio Donnarumma e i rigori. Gigio Donnarumma e le sue vittime. Da Maurito Icardi, il primo, in un derby del 31 gennaio 2016 poi vinto 3-0 dal Milan, fino a Ruslan Malinovskyi, nel pareggio 1-1 contro l'Atalanta. In mezzo scalpi prestigiosi: Ilicic, Berardi, Chiesa e Ronaldo, per citare solo i più prestigiosi. Ha 21 anni, Gigio, ma non se lo ricorda più nessuno: 201 presenze in rossonero, la fascia di capitano nell'ultima notte a San Siro, e ancora una volta un rigore parato. Dieci in carriera, contro i 24 andati a segno. In pratica ne respinge uno su tre o giù di lì. Trovatene un altro così forte nell'uno contro uno se ne siete capaci.