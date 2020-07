Serie A, Milan-Atalanta 1-1: Zapata risponde a Calhanoglu

MILAN-ATALANTA 1-1

Finisce 1-1 il big match tra Milan e Atalanta, con i nerazzurri ora a -5 dalla Juventus, al termine di una partita combattuta dalla quale non esce la regina dell'estate tra le due squadre con il miglior score del dopo lockdown. Dopo lo splendido vantaggio rossonero (una prodezza su punizione di Hakan Calhanoglu al 14'), infatti, Malinovskyi si fa parare un rigore da Donnarumma al 26'. Quindi è Duvan Zapata a pareggiare al 34'. Nella ripresa palo di Bonaventura e proteste del Milan per un contatto tra Djimsiti e Ibrahimovic in area. Milan-Atalanta 1-1, le immagini del match Getty Images







Getty Images







LA PARTITA

Le due squadre più in forma del momento: il Milan di Pioli che a suon di risultati si è guadagnato la riconferma sulla panchina rossonera e l'Atalanta di Gasperini che dopo il ko della Juventus a Udine non riesce a non pensare che lo scudetto è ancora aritmeticamente possibile. Questi gli ingredienti che danno vita alla sfida di San Siro, in cui lo spettacolo non manca ma soprattutto nella ripresa lascia lo spazio alla fatica. L'inizio è all'altezza delle aspettative, con gli orobici pericolosi con De Roon, Zapata e Gomez nel giro di meno di dieci minuti. Quando la mira non è sbagliata, però, è Donnarumma a metterci una pezza. E il portiere rossonero, fresco del traguardo delle 200 presenze con la maglia del Diavolo, sarà grande protagonista del match. Non prima di Calhanoglu, che conferma il suo ottimo periodo a livello personale al 14', trovando il gol con una punizione perfetta da posizione quasi impossibile e molto defilata sulla sinistra. Un ex pupillo di Gasperini come Laxalt sfiora anche il raddoppio, poi gli ingranaggi della Dea iniziano a girare e Malinovskyi si procura un rigore costringendo al fallo Biglia. L'ucraino si presenta sul dischetto, ma Donnarumma gli dice di no con una prodezza. Il Milan prova a sfruttare lo scoramento degli ospiti con Rebic e il solito Calhanoglu, ma alla fine il pareggio arriva: lo segna al 34' Duvan Zapata, abile a sfruttare una percussione di Freuler con pallone smorzato da Gabbia. E lo stesso colombiano per poco non raddoppia ancora prima dell'intervallo.

Una partita insomma bella e intensa, con la ripresa che lo conferma. I fraseggi dell'Atalanta non sono perfetti come sempre anche a causa dell'aggressività del Milan (e Gollini vive più di un momento di grande apprensione su disimpegni dei suoi centrali). Gli orobici, però, quando accelerano fanno paura. Anche con gli interni di centrocampo, come De Roon che fa tutto da solo e viene chiuso in extremis in corner. Poi ci prova Gomez, innescato dal neo entrato Muriel. In campo nella ripresa anche l'ex Pasalic, che però non incide e a un certo punto addirittura litiga con il Papu dopo avergli di fatto negato una facile conclusione presentandosi a sua volta sul pallone. Il Milan però non sta a guardare e si rende pericoloso con Leao. E soprattutto cresce nel finale: Bonaventura colpisce il palo, Kessié tenta l'ennesimo gol dalla lunghissima distanza e alla fine è il Milan a lamentarsi per un contatto tra Ibrahimovic e Djimsiti in area. Finisce così, senza sconfitti ma anche senza vincitori. E la Juventus sorride.



LE PAGELLE

Donnarumma 7,5 - Festeggia le 200 presenze come meglio non potrebbe: con la prodezza sul rigore che poteva cambiare la partita del suo Milan pochi minuti dopo il vantaggio.

Zapata 7 - Un gol fondamentale che suggella una prestazione da trascinatore in un momento in cui c'è tantissimo bisogno di lui, anche a causa dell'assenza di Ilicic.

Bonaventura 7 - Entra nella ripresa contro la squadra che lo lanciò in A e rispiega a tutti perché ai tempi dell'addio a Bergamo lo volevano entrambe le milanesi. E sfiora anche il gol del vantaggio.

Malinovskyi 5 - L'uomo in più dell'Atalanta versione estiva questa volta tradisce. E il rigore sbagliato, con quello che la classifica dice, potrebbe pesare tantissimo tra due giornate.

Calhanoglu 7,5 - Forse il giocatore più in forma dell'intero campionato, allo stato attuale delle cose. E a chi affermava che avesse perso la vena da fermo, fategli vedere il gol di stasera.

Pasalic 5 - All'andata fece piangere il Milan da ex, e comunque non esultò dopo aver battuto Donnarumma. Al ritorno entra nella ripresa e sbaglia tutto il possibile. Serata no.

IL TABELLINO

Milan-Atalanta 1-2

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G. 7,5; Calabria 5,5, Gabbia 6, Kjaer 6,5, Laxalt 6; Kessie 6,5, Biglia 5 (21' st Krunic 6); Saelemaekers 5,5 (24' st Castillejo 6), Calhanoglu 7,5 (21' st Bonaventura 7), Rebic 6,5 (21' st Leao 6,5); Ibrahimovic 6,5. A disp.: Begovic, Donnarumma A., Duarte, Brescianini, Olzer, Paquetà, Colombo, Maldini.

All.: Pioli 6,5.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 5,5; Toloi 5,5 (1' st Sutalo 6,5), Caldara 6, Djimsiti 6; Hateboer 5,5, De Roon 6, Freuler 6,5 (24' st Pasalic 5), Gosens 6 (24' st Castagne 6); Gomez 6,5 (45' st Colley sv), Malinovskyi 5 (13' st Muriel 6,5); Zapata 7. A disp.: Sportiello, Rossi, Czyborra, Palomino, Bellanova, Tameze, Da Riva.

All.: Gasperini (in panchina Gritti) 6.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 14' Calhanoglu (M), 34' Zapata (A)

Ammoniti: Biglia (M), Toloi (A)

Note: al 26' Donnarumma G. (M) para un rigore a Malinovskyi (A)



LE STATISTICHE

L'Atalanta (96) è la prima squadra a superare le 95 reti in una singola stagione di Serie A dalla Juventus del 1951/52 (98 a fine stagione).

Il Milan ha segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown, esattamente quante quelle realizzate dai rossoneri in tutto il resto del campionato (26 gare).

L'Atalanta ha trovato la rete per 24 partite consecutive di Serie A, nuovo record per i bergamaschi nella storia del massimo campionato.

L'Atalanta è l'unica squadra nei Top-5 campionati europei ad aver due giocatori con almeno 18 gol all'attivo in questa stagione.

Solo il Napoli (23) ha colpito più legni del Milan (19) in questa Serie A.

Luis Muriel (18) e Duvan Zapata (18) sono la coppia di giocatori dell'Atalanta ad aver realizzato più gol in una singola stagione nella storia della Serie A (36).

Hakan Calhanoglu non realizzava otto reti all'interno di un singolo campionato dalla stagione 2014/15, quando giocava al Bayer Leverkusen.

Terzo gol su punizione diretta in Serie A per Hakan Calhanoglu, tutti arrivati a San Siro.

Con la rete contro l'Atalanta Calhanoglu ha preso parte a otto reti nelle ultime quattro partite di Serie A (tre reti, cinque assist).

Hakan Calhanoglu ha giocato oggi la sua 100ª partita in Serie A.

Gianluigi Donnarumma ha parato tre rigori in questa Serie A, record al pari di Luigi Sepe.