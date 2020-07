Milan, Massara: "Abbiamo sempre creduto nel valore di Pioli"

QUI MILAN

Frederic Massara non ha dubbi che quella di rinnovare il contratto di Stefano Pioli sia stata la scelta migliore per il Milan: "Non erano in pochi a credere in lui - ha detto il ds rossonero prima della partita con l'Atalanta - Noi abbiamo sempre creduto nel suo valore. Ha dato tanto a questa squadra, ha fatto crescere diversi giocatori e ha dato un gioco spettacolare. E tutto questo già da gennaio, prima del lockdown. È stata una decisione ponderata e meritata da parte sua". A tenere banco, ora, è soprattutto il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: "Stiamo giocando ogni tre giorni, ma appena avremo tempo parleremo seriamente. Vogliamo confrontarci con lui. Lui è sereno e determinato, agguerrito. È il solito Ibra insomma. Un campione che ci sta dando un contributo indiscutibile, di cui non possiamo non tenere conto".

Il direttore sportivo ha quindi allargato il discorso mercato ai colpi in vista della prossima stagione: "Stiamo già facendo delle valutazioni e ora le faremo in maniera più approfondita con il mister. Qualche approfondimento è già stato fatto, ma è ancora un po' presto. Meglio concentrarci sui nostri giocatori. Il budget? Lo definiremo in questi giorni, siamo convinti di poter allestire una squadra ancora più competitiva. Abbiamo ereditato una situazione finanziaria complicata, quindi dobbiamo agire in maniera virtuosa, ma allo stesso tempo far crescere la squadra".