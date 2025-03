Da Firenze a Napoli, maledizione rigori per il Milan: sbagliati 4 su 8

Dall'eccesso di egoismo di Firenze si è arrivati all'eccesso di altruismo di Napoli, passando per il rigore sbagliato da Pulisic contro il Torino. Ieri al Maradona, infatti, il pallone è passato di mano da Leao a Pulisic che lo ha lasciato a Gimenez a caccia di un gol scaccia-crisi. "Ci sono tre giocatori che definiamo per battere e si allenano. Pulisic per dare fiducia al suo compagno che non segna da un po’ di settimane… Sappiamo come sono le cose - ha spiegato Sergio Conceiçao -. Non sta a me dire qualcosa ai giocatori, sono loro tre che decidono in base a come si sentono. Ma questo è un buon segno, è il segno di uno spogliatoio unito". Una reazione diametralmente opposta rispetto al suo predecessore: gestione diversa, ma purtroppo per i tifosi del Milan con analogo e deludente risultato.