Dal tennis al calcio, Paul cuore biancoceleste: "All'Olimpico per Lazio-Juve"

Un americano a Roma, per vivere il sogno degli Internazionali d'Italia e tifare la Lazio. Tommy Paul, tennista americano innamorato dei colori biancocelesti, è stato protagonista al Circolo Canottieri Lazio dove si è allenato proprio in vista dell'esordio nel torneo romano. Grande tifoso laziale, come il suo connazionale Opelka al quale deve la passione per la squadra biancoceleste, Paul prima dell'allenamento è stato omaggiato dalla società che gli ha regalato la maglia speciale della Lazio per i 125 anni con scritto 'Paul 10', un cappellino e un costume, entrambi con l'aquila. "Io sabato gioco, spero di farlo la mattina così posso andare a vedere la partita alle 18. Voglio assolutamente esserci", ammette il tennista confessando di volersi gustare la sfida tra Lazio e Juventus, in programma proprio sabato alle ore 18, dall'Olimpico. Mentre sulle possibilità di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League da parte della squadra di Baroni la risposta, pur tra le risate, è "100%. Infine, sul giocatore preferito non ha dubbi indicando "Guendouzi" anche se "mi piace anche la difesa, che è quella che fa vincere i campionati", conclude.