Antognoni consegnerà il premio intitolato a Rialti

Sarà l'ex capitano della Fiorentina e attuale capodelegazione della Nazionale Under 21 Giancarlo Antognoni a consegnare il prossimo 20 maggio il premio Alessandro Rialti, nato per ricordare il giornalista sportivo fiorentino scomparso il 5 aprile 2020 a 69 anni e per omaggiare un modo di fare questo mestiere con bravura, preparazione e passione. Il riconoscimento è riservato ai giornalisti under 45 che si occupano ogni giorno di Fiorentina i quali saranno votati, all'interno di una lista di candidati selezioni dal comitato Amici di Ciccio ideatore dell'iniziativa, da una giuria formata dai componenti dello stesso comitato e dai responsabili delle redazioni dei media locali e nazionali. La cerimonia si terrà alle 11,30 presso l'albero piantato nel ricordo del giornalista nei giardini di Campo di Marte, vicino allo stadio Franchi di Firenze. Nelle precedenti edizioni premiati Francesca Bandinelli, Sara Meini, Matteo Magrini e Giovanni Sardelli. A consegnare il riconoscimento nelle precedenti edizioni Claudio Ranieri, Cesare Prandelli e l'ex dirigente Pino Vitale.