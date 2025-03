Milan, Conceiçao: "Da Loftus a Leao, giornata storta. Mercoledì l'occasione per svoltare"

Chi doveva calciare il rigore?

"Ci sono tre giocatori che normalmente possono calciare e si allenano per questo. Pulisic voleva secondo me dare fiducia a Gimenez che non segnava da settimane e quindi credo sia stato giusto che abbiano deciso loro. E' il segno di uno spogliatoio unito che abbiamo, è un bel segnale"



Che potenziale ha la squadra?

"Voglio precisare una cosa: noi avevamo preparato la partita senza Leao, non è stato fuori perché il dottore mi ha detto che aveva un problemino, non cerco scuse in questo. Rispondendo alla domanda, credo che la squadra abbia potenziale e qualità, dobbiamo trovare equilibrio ma avere più fiducia in quello che facciamo soprattutto quando usciamo alti in pressing, perché se lo si fa senza convinzione si perdono gli uomini e si aprono varchi. Loro sono riusciti a uscire troppo facilmente dal nostro pressing nel primo tempo, mentre nel secondo siamo migliorati e avevamo un atteggiamento diverso, più coraggio e più voglia di essere presenti. A volte, come grande squadra, dobbiamo assumerci la responsabilità di giocare uomo contro uomo. Ho molta fiducia in questa squadra, l'ambiente è sano e ha voglia di cambiare questo momento a partire da mercoledì, che è l'occasione migliore per farlo".