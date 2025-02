Conceiçao, bellissimo messaggio a Ranieri dopo Milan-Roma: "Grazie per tutto"

"Ranieri per me è un idolo. Ho guardato la distinta prima della partita e accanto al mio ho visto il suo nome, è stato davvero un onore per me". Nell'immediato post partita di Milan-Roma Sergio Conceiçao aveva subito manifestato la propria stima per il tecnico giallorosso e il giorno dopo ha voluto ringraziarlo pubblicamente per le belle parole che gli ha dedicato al momento della stretta di mano ("Bravo, hai sistemato la squadra") con un post sul proprio profilo Instagram: "Grande signore... Grazie per tutto quello che fai per questo sport che tanto amiamo", ha scritto il portoghese.