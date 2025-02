Il nuovo Milan fa Felix i tifosi e fa pace con San Siro

L’impatto dell’ex Manchester City, come quelli di Joao e Gimenez, è stato subito evidente, così come è evidente che per essere davvero un nuovo inizio il Milan non può prescindere da Leao. Contro i giallorossi il portoghese è partito dalla panchina perché gestito alla luce dei tanti impegni affrontati e in calendario, ma ancora una volta quando è entrato non ha inciso e visto che davanti adesso Conceiçao ha l’imbarazzo della scelta è lecito chiedersi se ora Rafa (8 gol e 7 assist in stagione) rischi il posto da titolare.