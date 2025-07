Christian Comotto: il nuovo talento del Milan è un figlio d'arte con il look alla Tonali

I suoi punti di forza sono intelligenza tattica e lettura del gioco, ma anche inserimenti senza palla e capacità di andare in gol. Con la crescita può affinare anche un buon dribbling nello stretto e la precisione nei passaggi. La personalità non manca, come dimostrato dal rigore “alla Totti” in amichevole. Non a caso, in molti lo paragonano a un ibrido tra Tonali e Frattesi, centrocampisti completi e capaci di fare la differenza nel calcio italiano moderno.