Amichevoli, Milan a valanga sul Perth Glory: 9-0, in gol anche Ricci

Continuano ad arrivare buone indicazioni per Allegri dal precampionato del Milan: dopo il 4-2 al Liverpool, i rossoneri dilagano, stavolta in Australia, contro il Perth Glory mostrando grandi passi in avanti (al netto dell'avversario di giornata) sia con i titolari che con le riserve, senza escludere i nuovi acquisti come Estupiñán, per la prima volta in campo dal 1' e posizionato largo a sinistra, e Ricci, uno dei giocatori a segno nel 9-0 rifilato agli australiani. Il match inizia subito con il gol di Filippo Terracciano al 3', ma è tra il 23' e il 31' che i rossoneri chiudono i conti con la doppietta di Okafor (23' e 27'), il rigore di Comotto (29') e il sigillo di Chukwueze.