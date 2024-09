Champions, lezione del Liverpool al Milan: Pulisic illude prima del naufragio

MILAN-LIVERPOOL 1-3

I rossoneri passano con lo statunitense, ma poi regalano due gol a Konaté e van Dijk. La chiude Szoboszlai. Maignan va ko: brutti segnali in vista del derby

Inizia con una sconfitta il cammino del Milan nella nuova Champions League: a San Siro, i rossoneri perdono 3-1 contro il Liverpool. Pulisic illude Fonseca segnando dopo appena 3 minuti, ma gli uomini di Slot la ribaltano grazie ai colpi di testa dei centrali: Konaté su punizione al 23' e van Dijk da corner al 41', poi Szoboszlai chiude i conti al 67'. Infortunio per Maignan, uscito al 51' e da valutare in vista del Derby con l'Inter. Nel finale contestazione durissima della Curva Sud con lo stadio che già aveva cominciato a svuotarsi da un quarto d'ora.

LA PARTITA

Solo brutte notizie per il Milan, che va ko alla prima di Champions: finisce 3-1 per il Liverpool. Eppure, l'avvio è perfetto per i rossoneri e da incubo per i Reds: Morata lancia Pulisic che percorre tutta la fascia destra per poi trovare in diagonale l'1-0 dopo appena tre minuti. Dopo qualche minuto di ansia per le condizioni di Maignan, i padroni di casa insistono, mentre gli inglesi fanno fatica. La formazione di Slot inizia però ad insistere e spaventa gli uomini di Fonseca, con Salah che centra la traversa di destro. Ma il pareggio arriva comunque al 23': lo firma Konaté di testa su assist da punizione di Alexander-Arnold, con Maignan che sbaglia i tempi dell'uscita. Il gol cambia l'inerzia del match: il Milan è in difficoltà, il Liverpool insiste e trova un'altra traversa, ancora con Salah ma di sinistro. Il muro dei rossoneri crolla al 41', e di nuovo da calcio da fermo e di testa: stavolta, a svettare da calcio d'angolo è van Dijk, che ribalta tutto.

Ad inizio ripresa, altra tegola: Maignan, poco dopo un'altra parata su Diogo Jota, è costretto ad uscire, con Torriani che prende il suo posto, ma il francese sarà da rivalutare per il Derby. Morata, poco prima dell'ora di gioco, cade in area ma il norvegese Eskas non concede il rigore. Al 67', la partita si chiude: Gakpo sfonda sulla sinistra superando Pavlovic e mettendo dentro per Szoboszlai, che in tap-in firma il 3-1. Dopo il tris, Slot mette Nunez e Diaz, mentre Fonseca tenta il tutto per tutto inserendo Abraham, con Calabria che esce per infortunio. Non arrivano colpi di scena nel finale se non l'ingresso nel recupero di Chiesa tra le fila del Liverpool: il Milan incassa il secondo ko dopo quello di Parma e la speranza è non aver perso pezzi in vista del fondamentale Derby di domenica con l'Inter.

LE PAGELLE DI MILAN-LIVERPOOL

IL TABELLINO

MILAN-LIVERPOOL 1-3

Milan (4-2-3-1): Maignan 6 (6' st Torriani 6); Calabria 5 (24' st Emerson Royal 5,5), Tomori 5,5 (39' st Gabbia sv), Pavlovic 5, Hernandez 6; Loftus-Cheek 5,5 (24' st Abraham 6), Fofana 6; Pulisic 6,5, Reijnders 5,5, Leao 5,5; Morata 6 (39' st Okafor sv). A disp.: Nava, Zeroli, Chukwueze, Bartesaghi, Terracciano, Musah. All.: Fonseca 5

Liverpool (4-2-3-1): Alisson 6; Alexander-Arnold 6,5 (34' st Gomez 6), van Dijk 7, Konaté 7, Tsimikas 6; Gravernberch 6, Mac Allister 6 (47' st Endo sv); Salah 7 (47' st Chiesa sv), Szoboszlai 7, Gakpo 6,5 (23' st Diaz 6); Jota 6 (23' st Nunez 6). A disp.: Jaros, Kelleher, Jones, Robertson, Quansah, Morton, Bradley. All.: Slot 7

Arbitro: Eskas (Nor)

Marcatori: 3' Pulisic (M), 23' Konaté (L), 41' van Dijk (L), 22' st Szoboszlai (L)

Ammoniti: Calabria (M), Fofana (M), Mac Allister (L), Fonseca (M), Konaté (L)

LE STATISTICHE

Il Milan ha perso la gara di debutto stagionale in Champions League per la prima volta dalla stagione 2021/22, quando perse 3-2 sul campo del Liverpool.

Il Liverpool ha vinto tutte le quattro gare di Champions League giocate a San Siro: 1-0 nel 2008 e 2-0 nel 2022 contro l'Inter e 2-1 nel 2021 e 3-1 stasera contro il Milan.

Il Milan ha perso tre delle ultime cinque gare casalinghe in Champions League (1V, 1N), incluse le due più recenti, con lo stesso punteggio (1-3 vs Borussia Dortmund e Liverpool).

Il Milan ha subito 11 tiri nello specchio, eguagliato il suo record negativo (11 anche vs Man United nel 2007 e Ajax nel 2010) in una gara di Champions League da quando il dato è disponibile (2003/04).

Due dei cinque gol del Milan segnati nei primi tre minuti in Champions League sono stati contro il Liverpool: Paolo Maldini nella finale del 2005 e la rete di stasera.

Quello di Christian Pulisic (2:47) è il gol più veloce segnato dal Milan in Champions League dalla rete di Alexandre Pato contro il Barcellona nel settembre 2011 (24 secondi).

L’ultima volta che il Milan aveva subito due gol di testa in una partita di Champions League era successo contro una squadra inglese, il Man United, il 10 marzo 2010 (Rooney e Fletcher).

L’ultima volta che il Liverpool aveva segnato due gol da palla ferma in una partita di Champions League era successo contro una squadra italiana, nel 2-0 casalingo contro il Napoli del novembre 2022 (due calci d’angolo).

Christian Pulisic ha segnato in due presenze di fila in Champions League per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito con il Chelsea tra febbraio e marzo 2022 (vs Lille).

Christian Pulisic ha segnato il suo nono gol in Champions League, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro giocatore statunitense.

Álvaro Morata è stato coinvolto in almeno un gol in Champions League con cinque squadre diverse (Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e Milan), solo Zlatan Ibrahimovic ci è riuscito con più formazioni nella competizione (sei).

Álvaro Morata ha fornito un assist al suo debutto in Champions League con il Milan, l'ultimo giocatore a riuscirci era stato Rafael Leão nel settembre 2021, proprio contro il Liverpool.

Lorenzo Torriani (19 anni e 230 giorni) è il secondo portiere italiano più giovane ad aver giocato una partita di Champions League, dopo Carlo Cudicini (19 anni e 178 giorni), anche lui con la maglia del Milan.