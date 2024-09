Champions League, le pagelle di Milan-Liverpool: difesa da riassestare, Leao assente ingiustificato

LE PAGELLE

I voti ai protagonisti della super sfida di San Siro: si salvano Pulisic, Morata e Abraham

© Getty Images

MILAN (4-2-3-1)

Maignan 5,5 - Pessima l'uscita sul gol di Konaté, qualcosa in più poteva fare anche su quello di Van Dijk. Si riscatta in parte con una grande parata su Gakpo nel finale di primo tempo e con l'intervento in scivolata su Jota a inizio secondo. È spessissimo chiamato a compiti di regia perché il pallone fatica ad arrivare in mezzo al campo, esce tormentato dai guai fisici (dal 6' st Torriani 6 - Forse non la notte migliore in cui esordire, lui comunque se la cava bene con un paio di parate pulite, anche se non particolarmente difficili. Può poco sul gol dell'1-3).

Calabria 5 - Parte con buona personalità, come tutta la squadra, poi comincia a soffrire parecchio le giocate di uno scatenato Gakpo e da un suo fallo sull'olandese (che gli costa anche il giallo) nasce il gol di Konaté. Anche lui fuori per infortunio (dal 24' st Emerson Royal 5,5 - Si limita al minimo sindacale in un finale di partita ormai segnato).

Tomori 6 - Non è esente da colpe sul gol di Konaté, ma nel complesso disputa una gara attenta, con delle buone chiusure e un buon lavoro di contenimento su Diogo Jota, che risulta il meno efficace di tutto l'attacco del Liverpool (dal 39' st Gabbia sv).

Pavlovic 5 - Tiene botta in marcatura, ma sbaglia tanto, troppo in fase di impostazione. In occasione dell'1-3 perde un pallone sanguinoso, poi tenta di rimediare in maniera piuttosto goffa, spalancando a Gakpo la strada per servire l'assist a Szoboszlai.

Hernandez 5,5 - Nel primo tempo spinge poco, non trova praticamente mai l'intesa con Leao e fatica a trovare le contromisure alle incursioni di Salah (che colpisce due traverse). Nella ripresa cresce in spirito d'iniziativa e qualità delle giocate, ma quando ormai è tardi.

Fofana 5 - Il Liverpool a centrocampo fa praticamente quello che vuole, lui troppo spesso si ritrova a inseguire gli avversari ed è costretto ad arrangiarsi come può.

Loftus-Cheek 5,5 - Prova a dare una scossa a un centrocampo in balia di quello avversario con qualche sgasata in avanti delle sue, ma con scarsa efficacia (dal 24' st Abraham 6,5 - Entra a partita ormai indirizzata, ma dimostra grande combattività e voglia di mettersi in mostra. Nonostante giochi solo mezzora, è uno dei più positivi).

Pulisic 6,5 - La sblocca dopo appena 3' con una grande incursione sulla destra. Sembra l'inizio di una serata da sogno, poi la squadra si appiattisce e lui riesce a riaccendersi solamente a sprazzi, ma fino alla fine resta uno di quelli con più spirito di iniziativa.

Reijnders 5 - Sul corner che porta all'1-2 si ritrova a marcare Van Dijk, un compito per lui proibitivo. Gioca pochissimi palloni, insieme a Loftus-Cheek e Fofana non riesce mai a far sì che la squadra prenda le redini del centrocampo, che resta di dominio assoluto del Liverpool.

Leao 4,5 - Fin dal 1' viene raddoppiato e ben contenuto. Quando trova un po' di campo aperto fatica ad andare sul fondo e quando si ritrova in situazione di uno contro uno non riesce mai a saltare l'uomo. Colpisce un palo all'ultimo minuto di recupero, ma una singola giocata non può bastare a salvare una serata in cui è assente ingiustificato.

Morata 6 - Grandi battaglie fisiche con Konaté e Van Dijk. Lotta con coraggio, ma quasi sempre finisce per perdere il confronto. È comunque suo l'assist per Pulisic, che lo porta ad aver preso parte ad almeno un gol in Champions League con 5 squadre diverse. Il solo insieme a Ibra (dal 39' st Okafor sv).

Fonseca 4,5 - La squadra parte col piglio giusto, poi inspiegabilmente si scioglie. La difesa va in tilt con una facilità disarmante e anche di spirito di reazione non se ne vede l'ombra. Il pubblico abbandona lo stadio in anticipo, la Sud contesta. Non esattamente il clima migliore per avvicinarsi al derby.

LIVERPOOL (4-2-3-1)

Alisson 6; Alexander-Arnold 6,5 (34' st Gomez sv), Konate 7, Van Dijk 7, Tsimikas 5,5; Gravenberch 6,5, Mac Allister 6,5 (45'+3 st Endo sv); Salah 6,5 (45'+3 st Chiesa sv), Szoboszlai 7, Gakpo 7 (23' st Diaz 6); Jota 5,5 (23' st Nunez 6). All. Slot: 7