Cessione Milan, Elliott fa causa a Blue Skye: accusa di estorsione

Elliot passa all'attacco e denuncia in sede penale in Lussemburgo "Blue Skye", la controllata "Luxembourg Investment Company" e alcuni amministratori delle due società che in più sedi giudiziarie, tra Milano e l'estero, avevano accusato il fondo americano in relazione alla vendita del Milan a RedBird di Gerry Cardinale dell'agosto 2022. Estorsione, false dichiarazioni fraudolente e illeciti riguardanti la normativa antiriciclaggio le ipotesi di reato contestate all'investitore di minoranza del Milan.