Vendita Milan: la Procura di Milano indaga per presunta appropriazione indebita

NUOVE ACQUISIZIONI

L'indagine parte da un esposto di un ex socio di minoranza nella gestione del club

© Getty Images Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza - secondo quanto riportato da Ansa - sta effettuando acquisizioni nell'ambito di un'inchiesta con al centro la vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale dell'agosto scorso. Indagine che più nello specifico parte da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye. Esposto sulla vicenda di un pegno già contestata anche in altre sedi. Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell'aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, la Guardia di Finanza sta effettuando acquisizioni di documenti in alcuni uffici (non nella sede del Milan) a partire dall'esposto della società lussemburghese Blue Skye di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo. Al momento nel fascicolo che ipotizza una presunta appropriazione indebita non ci sono indagati. Lo scorso settembre, Blue Skye e la sua controllante Luxembourg Investment Company avevano presentato al Tribunale civile di Milano un ricorso d'urgenza per bloccare la vendita del Milan, ma poi avevano rinunciato all'istanza cautelare prendendo atto che la compravendita era stata già perfezionata a fine agosto. Nel ricorso le società lussemburghesi lamentavano, tra le altre cose, di non aver mai "potuto ottenere alcuna informazione su questa vendita, alla quale erano direttamente interessate" e parlavano di un'operazione "opaca". Ed era stato spiegato dai legali che restava pendente un procedimento, avviato sempre da Blue Skye contro Elliott, su un capitolo della vicenda, in particolare quello del pegno. Blue Skye aveva spiegato, infatti, che pendeva davanti al Tribunale milanese una causa nel merito, intentata il 9 settembre, con cui si chiedeva "l'accertamento della invalidità della rinuncia" al pegno "esistente in favore di Project Redblack", società veicolo costituita nel 2017 per l'operazione di investimento nel Milan e in cui entrò all'epoca Blue Skye. In Lussemburgo, intanto, era stato aperto un altro procedimento sulla richiesta, sempre di Blue Skye, di annullare l'accordo che aveva portato alla vendita del Milan. E una causa era stata intentata pure a New York, con al centro documentazione richiesta da Blue Skye a Elliott.