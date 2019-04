Caso Acerbi, comunicato Milan: "Collaboreremo con la Procura"

16/04/2019

Presa di posizione del Milan per quanto riguarda il "caso Acerbi" dopo la decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare Kessie e Bakayoko (rei di aver esposto "a trofeo" la maglia del difensore): "AC Milan prende atto della decisione di declinare alla Procura Federale l'indagine a carico dei due giocatori [...]. Consapevoli dell'episodio spiacevole, il club intende cooperare con la Procura per portare a compimento il percorso investigativo".