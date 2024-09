Cardinale: "Grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo"

OBIETTIVI ROSSONERI

"Sto cercando di applicare nel calcio europeo quello che ho imparato negli Usa"

© Getty Images Gerry Cardinale vuole riportare il Milan ai vertici del grande calcio. E per chiarire il concetto non usa giri di parole ed è pronto a mettere a disposizione del club tutta la sue esperienza imprenditoriale. "Quello che sto cercando di fare è portare nel calcio europeo quello che ho imparato in 30 anni negli Usa - ha spiegato il proprietario del club rossonero durante l'evento IMG x RedBird summit -. C'è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo".

Dichiarazioni che lasciano poco spazio a interpretazioni sulle intenzioni del "patron" rossonero. "RedBird ha spinto per migliorare le prestazioni della squadra sia dentro che fuori dal campo - ha aggiunto Cardinale al Financial Times -. Ha progetti ambiziosi per la costruzione di un nuovo stadio all'avanguardia che sostituisca l'ormai vetusto San Siro, che il club condivide con la rivale Inter".

"L'anno scorso il club ha registrato il primo utile annuale in 17 anni - ha continuato, sottolineando gli sforzi fatti per ottenere risultati sul campo mantenendo i conti in ordine -. Il progetto dello stadio si è rivelato controverso, con i politici locali che volevano che i due club investissero congiuntamente nelle strutture esistenti". "Nel frattempo, dopo l'acquisto del Milan, il valore dei diritti di trasmissione italiani è sceso, come conseguenza di un più ampio raffreddamento del mercato per la trasmissione del calcio in diretta in tutta la regione", ha concluso.

