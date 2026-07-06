Al via la stagione del Monza, da oggi tutti in ritiro

06 Lug 2026 - 19:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La stagione del Monza è ufficialmente iniziata. I biancorossi si sono ritrovati per test fisici e visite mediche di rito al Centro sportivo 'Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello', dove svolgeranno il ritiro estivo in preparazione del prossimo campionato di Serie A. Dopo la conquista della promozione, subito il trauma dell'addio di Paolo Bianco e la travagliata risoluzione contrattuale, il Monza ricomincia da Ivan Juric al quale sono state affidate le speranze di restare nella serie maggiore. ufficiale anche il calendario dei test estivi che diranno di più sulla squadra. Il primo test sarà sabato 18 luglio con la Pro Vercelli al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. Dopo la sfida in Austria ai campioni di Turchia del Galatasaray, giovedì 30 luglio, i biancorossi torneranno di scena al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello per affrontare una nuova gara internazionale con l'Aris FC, formazione di Salonicco che milita nella massima divisione greca. Ad inaugurare il mese di agosto ci sarà infine il test col Padova, in programma una settimana prima dell'esordio ufficiale dei biancorossi nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l'Avellino.

Ultimi video

01:42
Aquilani si presenta

Aquilani si presenta

01:06
DICH DE LAURENTIIS ALLEGRI E L'IPPICA 06/07 SRV

De Laurentiis: "Allegri, fammi comprare un cavallo!"

02:01
RULLO/13 NUOVA MAGLIA NAPOLI OK

De Laurentiis carica Allegri: "Un aziendalista vincente! Mercato? Dobbiamo vendere 25 giocatori"

01:15
DICH DE LAURENTIIS PIANGE PRESENTAZIONE MAGLIA 26/27 06/07 SRV

De Laurentiis scoppia in lacrime: "Non ce l'avrei mai fatta senza…"

01:06
CLIP SABATINI MEA CULPA SU HAALAND 06/07 SRV

"Haaland è un Lucca che ce la fatta"... il mea culpa di Sabatini in diretta tv

02:13
19 DICH TRUMP SU BALOGUN/REVIEWINFANTINO 06/07 SRV

Trump: "Infantino mi ha ascoltato: no fallo di Balogun, arbitro sospetto"

00:58
Sabatini e il caso Balogun: "Così si rischia la fine del calcio"

Sabatini e il caso Balogun: "Così si rischia la fine del calcio"

01:27
DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

00:44
Milan, ecco Amorim

Milan, ecco Amorim

01:44
Klopp pronto al ritorno

Klopp pronto al ritorno

01:20
Riparte la serie A

Riparte la serie A

01:27
Alla scoperta di Chalobah

Alla scoperta di Chalobah

01:37
Tomori punta la premier

Tomori punta la premier

00:26
DICH HAALAND SU 7 GOL PER SITO 6/7 DICH

Haaland stende anche il Brasile, Erling è incredulo davanti alle telecamere

01:37
I 60 anni di Zola

I 60 anni di Zola

01:42
Aquilani si presenta

Aquilani si presenta

I più visti di Calcio

DICH GALLIANI DICH

Galliani: "Si respira già un'aria nuova intorno alla nazionale"

L'annuncio di AdL

L'annuncio di AdL

DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

Izzo, che paura! Gli puntano una pistola al volto e lo derubano dell'orologio

Haaland è un killer spietato, ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere il Brasile

CLIP TIFOSI MAROCCO A MILANO PER SITO 5/7 SRV

Marocco ai quarti di finale: a Milano esplode la festa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:06
Milan, mercoledì 8 luglio presentazione nuovo tecnico Amorim
19:38
Il Genoa apre la campagna abbonamenti, prelazioni fino all'8 agosto
19:37
Al via la stagione del Monza, da oggi tutti in ritiro
17:53
Milan, mercoledì la presentazione di Ruben Amorim: i dettagli
17:22
Dopo 15 anni, Handanovic lascia l'Inter: "Pronto ad aprire una nuova pagina"