Al via la stagione del Monza, da oggi tutti in ritiro

La stagione del Monza è ufficialmente iniziata. I biancorossi si sono ritrovati per test fisici e visite mediche di rito al Centro sportivo 'Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello', dove svolgeranno il ritiro estivo in preparazione del prossimo campionato di Serie A. Dopo la conquista della promozione, subito il trauma dell'addio di Paolo Bianco e la travagliata risoluzione contrattuale, il Monza ricomincia da Ivan Juric al quale sono state affidate le speranze di restare nella serie maggiore. ufficiale anche il calendario dei test estivi che diranno di più sulla squadra. Il primo test sarà sabato 18 luglio con la Pro Vercelli al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. Dopo la sfida in Austria ai campioni di Turchia del Galatasaray, giovedì 30 luglio, i biancorossi torneranno di scena al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello per affrontare una nuova gara internazionale con l'Aris FC, formazione di Salonicco che milita nella massima divisione greca. Ad inaugurare il mese di agosto ci sarà infine il test col Padova, in programma una settimana prima dell'esordio ufficiale dei biancorossi nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l'Avellino.