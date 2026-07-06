Dopo 15 anni, Handanovic lascia l'Inter: "Pronto ad aprire una nuova pagina"

06 Lug 2026 - 17:22
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Prima giocatore, poi osservatore e infine allenatore dell'under 17: dopo 15 anni Samir Handanovic lascia l'Inter. L'ex portiere nerazzurro ha reso nota la decisione attraverso un post pubblicato sui propri profili ufficiali. Queste le parole dello sloveno: "Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri. Eppure, mentre si chiude un capitolo lungo quattordici anni, è impossibile non guardare indietro e ripensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato. L’Inter è stata molto più di una squadra: è stata una casa, un luogo di crescita, di sfide, di emozioni e di persone che hanno lasciato un segno nel mio cammino. Sono pronto ad aprire una nuova pagina con entusiasmo, salutando il mondo nerazzurro con affetto, orgoglio e riconoscenza".

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