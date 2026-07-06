Il Genoa apre la campagna abbonamenti, prelazioni fino all'8 agosto

06 Lug 2026 - 19:38
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Si chiama 'Unica' ed è la campagna abbonamenti lanciata oggi dal Genoa per la prossima stagione che partirà ufficialmente domani alle 10 quando i possessori di prelazioni potranno far valere il tagliando per il rinnovo. Accompagnata da un filmato che ha visto protagonisti alcuni influencer e don Fiscer, con Daniele De Rossi che chiude il video con un simpatico: "dai belin spegni questa tv e andiamo allo stadio!" la campagna per il campionato 26/27 prevede alcune novità e un leggero aumento dei prezzi. Vi saranno due tipologie di abbonamenti: il base e il pacchetto 'Unica' che costerà 60 euro in più ma che prevede già compreso uno sconto continuativo del 15% per il merchandising del club, la maglia della prossima stagione in regalo e un voucher da 15 euro per il neonato bar e bistrot presso il Genoa Store di piazza Banchi. I prezzi variano dai 300 euro per la Gradinata Nord fino ai 3.100 per la tribuna 'Superba'. Tariffe speciali sono previste con la formula family, per gli under 14 e 21 in gradinata 'Zena'. Mentre nel settore distinti le offerte riguardano gli under 18 e gli over divisi in over 65 e over 75. Tutti gli abbonamenti comprendono oltre alle 19 gare casalinghe anche la sfida dei 32/mi di Coppa Italia prevista il 16 agosto. Durante la presentazione è stato annunciato il rinnovo per una quarta stagione della sponsorizzazione principale da parte di Pulsee, azienda energetica di proprietà di Axpo, che da tre anni accompagna il Grifone con il proprio marchio sulle maglie. "Credo che il claim della campagna, 'Unica' sia allo stesso tempo una parola semplice ma anche in grado di racchiudere in sé tutto il mondo Genoa - sottolinea il dg del Genoa Flavio Ricciardella -. Obiettivo? Non inseguiamo un record, sulla vendita libera ci riserviamo di decidere dopo le prelazioni" che si chiuderanno l'8 agosto in occasione del Trofeo Spagnolo.

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