Milan, Calabria: "Fake news sul mio conto e su quello della squadra"

"Così come in passato, negli ultimi giorni sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra. Fake news che non meriterebbero peso, ma che ora credo richiedano una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo". Sono le parole che il difensore del Milan, Davide Calabria, ha pubblicato in una storia Instagram in giorni di tensioni per l'ambiente rossonero.