Ora si attende una risposta da questi singoli, che il tecnico spera sia quella ottenuta da Leao (anche lui "richiamato" in pubblico, per nome e cognome a differenza dello sfogo di questa volta) che non a caso dopo la Stella Rossa ha usato parole che sembrano molto in linea con quelle di Fonseca in merito ai su e giù del Milan ("Ce la siamo complicata, è una questione mentale, bisogna stare attenti ai dettagli ed essere sempre concentrati"). Anche Thiaw si è schierato: "Sono d'accordo con Fonseca: un giorno facciamo bene, il secondo giorno... pfff... Non lo so". Ora tocca ai vari Theo, Tomori e Calabria.