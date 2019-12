Bologna-Milan, daspo di 5 anni all'accoltellatore

Il tifoso rossonero che aveva accoltellato un ultrà fuori dallo stadio Dall'Ara dopo Bologna-Milan ha ricevuto un daspo (con obbligo di firma in occasione di ogni partita giocata dalla squadra milanista) dalla questura emiliana e non potrà entrare allo stadio per i prossimi 5 anni. Il tifoso, un 34enne di Mantova, aveva ancora il coltello a serramanico quando è stato fermato dagli agenti: è stato denunciato per lesioni pluriaggravate e porto illegale di armi.