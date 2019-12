Bologna-Milan, accoltellato un tifoso rossonero: è grave

Un tifoso del Milan è stato accoltellato all'addome all'uscita del settore ospiti dello stadio Dall'Ara di Bologna, al termine della partita tra rossoblù e rossoneri. Secondo i primi accertamenti, sarebbe scoppiata una lite fra tifosi del Milan e durante il deflusso dal settore ospiti ci sarebbe stato l'accoltellamento. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, mentre sono in corso le indagini della Polizia per chiarire i contorni della vicenda.

Milan, tris a Bologna

