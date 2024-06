Berlusconi e l'amore per il Milan, Galliani: "Voleva il 25% nel 2022, chiese a Scaroni e Singer"

IL RETROSCENA

L'ex ad rossonero ha svelato lo scambio di battute tra il Cavaliere e Scaroni durante la festa scudetto del 2022

© Getty Images Silvio Berlusconi avrebbe provato a ritornare al Milan, seppur con una quota di minoranza, nel 2022. A svelarlo a Carlo Pellegatti è stato Adriano Galliani, che nel corso del Festival della Serie A ha confermato le voci dietro quel tentativo del Cavaliere di tornare in rossonero, con l'operazione che poi si concluse con un nulla di fatto. "Dopo la festa scudetto del Milan, nel 2022, Berlusconi chiese a Scaroni di poter acquistare il 25% del club. Voleva tornare a essere il presidente del club con me come amministratore delegato" ha svelato. Una settimana dopo il Monza venne promosso in A e il resto è storia, con la trattativa con Paul Singer che ci concluse con un nulla di fatto.

L'attuale ad dei brianzoli, infatti, entrando nei dettagli, ha sottolineato: "C’era la festa, i tifosi urlavano c’è un presidente, solo un presidente. Poi ha parlato con Singer ma non se ne fece nulla. La cosa bella è che una settimana dopo il Monza va in Serie A. È una impresa che solo Silvio Berlusconi poteva fare, il Monza fa 110 anni senza approdare in A. Monza non vedeva la B da 20 anni, quando prende il Monza dal 2018 dice torneremo in Serie A".

E parlando del Cavaliere e pochi giorni dall'anniversario della scomparsa, Galliani ha ricordato: "Nessuno può immaginare cos’abbia fatto per gli altri Silvio Berlusconi. La sua generosità è stata qualcosa di incredibile, è stata la più grande qualità che ha contraddistinto la sua vita".