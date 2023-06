Milan, ultimo saluto della Sud a Berlusconi: fiaccole davanti a San Siro

Un ultimo omaggio a Silvio Berlusconi, dopo la presenza ai funerali di mercoledì in Duomo a Milano: i tifosi della Curva Sud del Milan hanno voluto salutare lo storico ex presidente rossonero, morto lunedì, con l'accensione di torce di fumo rosso fuori dai cancelli di San Siro. Dopo la manifestazione d'affetto fuori da Villa San Martino ad Arcore e dopo la presenza alla cerimonia funebre, la tifoseria organizzata milanista ha nuovamente omaggiato un patron capace di portare in bacheca 29 trofei nei suoi 31 anni di proprietà.