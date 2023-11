Bennacer torna ma c'è un problema: se l'Algeria chiama, il Milan non può dire no

Il centrocampista è destinato a lasciare i rossoneri a gennaio: colpa della Coppa d'Africa

© Getty Images In casa Milan si scaldano i motori per il rientro di Ismael Bennacer. In netto anticipo rispetto al piano originario, il regista è tornato ad allenarsi in parte con i compagni e potrebbe essere disponibile per la gara col Monza del prossimo 17 dicembre. Ma la beffa per Pioli potrebbe essere dietro l'angolo. Sì perché l'ex Empoli dovrebbe essere coinvolto nella Coppa d'Africa che scatterà il prossimo 13 gennaio con l'Algeria. Ossia proprio quando il regista classe sarà tornato fisicamente a pieno regime.

La Coppa d'Africa infatti, è da considerarsi pienamente un evento ufficiale della Fifa: i rossoneri quindi, conferma La Gazzetta dello Sport, non potranno opporsi all'eventuale convocazione di Bennacer da parte dell'Algeria per la competizione in questione che scatterà circa a metà gennaio. Il classe 1997 quindi potrebbe non vedersi a Milanello per almeno due settimane. Ricordiamo che il centrocampista è reduce da una operazione al ginocchio divenuta obbligatoria dopo l'infortunio capitatogli lo scorso 10 maggio in occasione di Milan-Inter 0-2, semifinale d'andata della Champions League conclusasi a giugno 2023. Ieri il regista aveva fatto discutere con delle parole molto dirette: "Mai all'Inter, non ho capito la scelta di Calhanoglu".