Bennacer: "Mai all'Inter, non ho capito la scelta di Calhanoglu"

milan

Il centrocampista algerino: "L'Inter può offrirmi quello che vuole ma rispetto troppo il Milan, non andrei mai dai nerazzurri"

Ismael Bennacer sempre più vicino al ritorno in campo, dopo l'infortunio al ginocchio subito nella semifinale di andata di Champions League della scorsa stagione contro l'Inter. E il centrocampista del Milan, all'interno di in una lunga intervista, ha parlato proprio dei nerazzurri: "L'Inter potrebbe offrirmi quello che vuole ma non ci andrò mai, rispetto troppo il Milan: non dico che rimarrò qui tutta la carriera ma sicuramente non andrò mai all'Inter". Così sulla scelta di Calhanoglu: "Voleva restare al Milan poi non so cosa sia successo, non avranno trovato l'accordo. Lo rispetto ma quando ho letto che sarebbe andato all'Inter ho pensato: non può averlo fatto. Siamo amici ma in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby".

Parlando al canale YouTube di Instant Foot, Bennacer ripercorre le difficoltà del Milan negli ultimi derby: "Acqua passata ormai, forse in alcuni momenti noi eravamo più stanchi, forse loro sono più forti in qualche aspetto. Però non abbiamo risentito di questa statistica, certo sono cose su cui lavorare. Con l'Inter è la rivalità più complicata, ci incontriamo sempre, come in Champions l'anno scorso, e condividiamo l'obiettivo scudetto".

Infine, sul passaggio al Milan nel 2019: "Non ho mai guardato il contratto, mai. Solo il progetto sportivo. Ricordo che prima della finale della Coppa d'Africa mi ha chiamato Massara (ex ds rossonero, ndr) parlando in francese, gli ho detto: 'Vincerò la coppa e verrò'. Era il progetto giusto per me dopo la retrocessione con l'Empoli, con cui meritavamo molto di più".

