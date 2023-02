Milan, Bennacer e Tomori in gruppo: recuperati per il Tottenham

CHAMPIONS LEAGUE

Centrocampista e difensore si sono allenati con la squadra e saranno a disposizione per l'andata degli ottavi di Champions League

© Getty Images Fikayo Tomori e Isamel Bennacer a disposizione di Stefano Pioli per la sfida contro il Tottenham: difensore e centrocampista hanno svolto l'intera seduta con la squadra e sono da considerarsi recuperati per l'andata degli ottavi di finale a San Siro. Il loro rientro in gruppo era previsto e lo stesso Pioli dopo il Torino aveva confidato di volerli recuperare ma resta una gran bella notizia per il Milan: difficile pensare di vederli titolari già martedì sera - più probabile un impiego a gara in corso - ma in attesa del rientro di Maignan significa riavere a disposizione altri due pezzi della spina dorsale.

Il difensore inglese aveva rimediato un infortunio all'anca sinistra durante il match contro la Lazio del 24 gennaio mentre il centrocampista algerino era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare a inizio mese. Col recupero di Ibrahimovic ora il Milan è concentrato su Florenzi (che ha lavorato con la squadra nella prima mezz'ora) e Maignan, l'obiettivo è riaverli a inizio marzo, mentre Serginho Dest potrebbe tornare a Monza visto che - come Ibra - non è inserito in lista Uefa.