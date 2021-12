Basta parlare di favola, Messias è da Milan

L'ANALISI

Il brasiliano: "La mia storia? Pensiamo al campionato"

Basta parlare di favola, Junior Messias ha dimostrato di essere all'altezza del Milan. Con il lavoro ha risposto alle critiche e ora sta raccogliendo i frutti, meritatissimi. Gol importantissimo a Madrid e doppietta a Genova all'esordio da titolare: una settimana semplicemente fantastica per il brasiliano che ora non ha certo intenzione di fermarsi qui. Un'arma in più per Pioli, un jolly che può ricoprire sia la fascia destra, sia fare il trequartista. Qualità al servizio della squadra.

Idee chiare per il 30enne: "È bello parlare delle storie, ora la conoscono tutti o quasi in Italia. Adesso devo pensare al Milan e al campionato che stiamo facendo e pensare di migliorare sempre. Secondo me più avanti riusciamo a parlare di questo, è una cosa mia e il Signore mi ha aiutato tanto. Più avanti parleremo di questa cosa".