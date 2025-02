Anche Ibra si scaglia contro gli arbitri: "Rispetto per il Milan"

Dopo uno dei weekend più neri per il mondo arbitrale (che ha portato allo stop di un turno per due fischietti) e dopo le dure accuse di molti protagonisti del nostro campionato, a gettare benzina sul fuoco delle polemiche arrivano anche le parole di Zlatan Ibrahimovic, che nel corso della presentazione di Joao Felix non ha usato mezzi termini: ""Quando giochiamo, chiedo sempre ai giocatori di essere corretti. Ho detto a Piaretto: "Chiedo solo rispetto per il Milan e per i nostri giocatori'. Sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che i nostri giocatori non abbiano reagito in maniera più forte al fallo su Walker, però se andava male lì Walker poteva restare fuori un anno. Tomori? È la conseguenza di quando lasci andare avanti il gioco. Per noi non è accettabile, manderemo una lettere all'AIA, non è una situazione accettabile. Ci siamo trovati noi in uno in meno, mentre dovevano essere loro in 10 per il fallo su Walker. Poi lu arriva dalla Premier e non fa sceneggiate. Io chiedo rispetto per il Milan e per i suoi giocatori".