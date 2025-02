Il weekend nero del Var: quante accuse! Da Gasperini a Conte, sono già tanti gli sfoghi

"Il Var ha peggiorato il calcio". Lo ha detto pochi giorni fa Gian Piero Gasperini, uno che non si tira mai indietro quando si tratta di attaccare il mondo arbitrale. La posizione del tecnico dell'Atalanta, furibondo per quanto accaduto nel corso della sfida dell'1 febbraio con il Torino, non è passata inosservata e dopo le polemiche scaturite nelle ultime partite giocate in Serie A, siamo certi che adesso qualche altro la pensi lui. Sicuramente tra i tifosi, forse anche tra gli addetti ai lavori che si sono scagliati duramente contro chi opera davanti al monitor in quel di Lissone.