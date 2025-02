Torino-Genoa, stop per l'arbitro Feliciani: "Bisognava dare rigore". Anche Pairetto sarà fermato

Per Feliciani non sarà il primo "riposo forzato". Il direttore di gara abruzzese della sezione di Teramo, classe 1991 alla terza stagione in Serie A, era già stato 'messo in panchina' a novembre, quando in Monza-Milan annullò un gol regolare all'attaccante dei brianzoli Dany Mota per un contatto fra Bondo e Theo Hernandez. Anche in Inter-Empoli del 19 gennaio l'arbitraggio di Feliciani fece discutere per un mancato rigore non concesso ai nerazzurri per un duro intervento in area toscana di Ismajli su Lautaro Martinez. Stop in vista anche per l'arbitro Pairetto. Non ha convinto la sua direzione di Empoli-Milan e il fallo di Cacace su Walker meritava il giallo. "Ma giusta la decisione del Var di non dare rosso", ha detto Di Liberatore.