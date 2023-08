Amichevoli: il Milan cade contro il Trento, a Milanello finisce 1-0

AMICHEVOLE

I rossoneri, dopo il successo nel trofeo Berlusconi, escono sconfitti contro la formazione di Serie C. Decide Sipos al 69’

Dopo la vittoria del primo trofeo Silvio Berlusconi, il Milan cade in amichevole contro il Trento. Poco meno di 24 ore dopo la sfida contro il Monza, la squadra di Pioli (che schiera i giocatori non utilizzati contro i brianzoli) perde 1-0. A decidere l’incontro la rete di Sipos al 69’. In campo per i rossoneri anche i due nuovi acquisti Chukwueze (soprattutto nel primo tempo) e Musah, oltre al baby talento Camarda (classe 2008).

