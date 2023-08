Amichevoli: il Milan supera il Novara 4-2, a segno Chukwueze e Okafor

MILAN-NOVARA 4-2

I rossoneri vincono con le reti del nigeriano (9’), dell’ex Salisburgo (15’), di Calabria (55’) e Colombo (89’)

© twitter Milan e Novara si affrontano nell'ultima amichevole dei rossoneri prima dell'inizio del campionato: dopo la vittoria per 4-0 di ieri con l'Etoile du Sahel, gli uomini di Pioli superano i piemontesi per 4-2. Buone indicazioni dai nuovi acquisti: sblocca l’incontro Chukwueze al 9’, raddoppia Okafor al 15’, Calabria realizza con un tiro da fuori al 55’ e chiude Colombo al minuto 89. Per gli avversari in rete Corti al 30’ e Prinelli all’82’.

Dopo la vittoria di ieri per 4-0 contro i tunisini dell'Etoile du Sahel, oggi i rossoneri sono protagonisti di un'altra amichevole a Milanello, quella contro il Novara. Questa volta scendono in campo gli undici meno impiegati da Pioli, con il tridente offensivo formato da Chukwueze-Okafor-Romero, Adli con Musah e Pobega in mezzo e il ritorno di Calabria in difesa insieme a Kjaer, Bartesaghi e Florenzi. In porta Mirante, mentre i piemontesi schierano davanti Buric-Rossetti-Corti. In avvio sono subito l’esterno argentino (innescato da un’ottima giocata dell’ex Villarreal) ed il centrale danese a sfiorare il vantaggio, che arriva al 9’ con Chukwueze: Okafor intercetta una rimessa laterale, la palla arriva al numero 21 che salta il portiere e deposita in rete. 6 minuti e arriva il raddoppio: Florenzi imposta, Romero crossa per il nigeriano, para Desjardins ma sul tap-in arriva l’ex Salisburgo. Alla mezz’ora è Corti a dimezzare lo svantaggio: crossa Buric, Kjaer sporca la traiettoria ma la sfera arriva al classe 2001, che batte Mirante. Poco prima dell’intervallo, Bartesaghi imbuca per lo svizzero che spreca da buona posizione.

La ripresa inizia con Nava in porta e Colombo per Okafor. Florenzi mette in porta Rossetti con un retropassaggio impreciso, ma la sua conclusione termina larga. Al 55’ Calabria riceve palla da Pobega, si accentra sul sinistro e lascia partire un gran tiro da fuori area che si infila in rete. All’82’ altra disattenzione difensiva del Milan: cross dalla sinistra, il numero 32 rossonero tocca di schiena in area ed aggiusta la palla per la conclusione del nuovo entrato Prinelli, che insacca. All’89’ arriva il poker rossonero, con la botta al volo dal limite dell’area di Colombo dopo la respinta della difesa avversaria. Termina così 4-2 l’ultima amichevole del Milan prima di inizio campionato.

Vedi anche Milan Milan, secondo successo nel pre-campionato: tripletta di Loftus-Cheek LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

45' st +2 - Partita finita: il Milan chiude il ciclo di amichevoli con un poker al Novara. Ottima prova di Chukwueze, soprattutto nel primo tempo. Da rivedere la difesa

44' st - GOL MILAN: Colombo cala il poker con un bel sinistro al volo nell'angolino dal limite

37' st - GOL NOVARA: Prinelli è il più lesto e da centro area fa secco Nava dopo un rinvio non riuscito di Pobega

34' st - Punizione di Florenzi deviata in calcio d'angolo dalla barriera

30' st - Sinistro di Romero alto sopra la traversa

28' st - Dopo il cooling break, in campo un Novara tutto nuovo

24' st - Occasione Novara: punizione di Rossetti, Nava si distende e si salva in corner

16' st - Occasione Milan: Chukwueze sfiora il bis, ma Boscolo Palo appena entrato si distende sulla sua sinistra e respinge la conclusione del nigeriano

15' st - Caradonna prova a impensierire Nava, ma conclusione imprecisa

11' st - Occasione Milan: Colombo ha sul sinistro il pallone del poker, ma la conclusione dell'ex Lecce è deviata da Scaringi in angolo

10' st - GOL MILAN: Sinistro dal limite da fuori area di Calabria, Desjardins tocca ma non riesce a evitare il tris

4' st - Occasione Novara: Florenzi sbaglia il retropassaggio, Rossetti calcia fuori a tu per tu con Nava e grazia il Milan

1' st - Inizia la ripresa! Il Milan riparte con due cambi: Colombo per Okafor e Nava per Mirante

PRIMO TEMPO

45' +2' - Fine primo tempo: l'arbitro manda negli spogliatoi le squadre dopo 2' di recupero. Nel Milan in luce Chukwueze, molto vivace e autore del primo gol con il Diavolo. Si sblocca anche Okafor.

45' - Occasione Milan: Bartesaghi in profondità per Okafor che conclude a lato

43' - Altra giocata di Chukwueze, che dal limite col sinistro non trova lo specchio della porta

35' - Florenzi col destro da fuori area conclude alto di poco

34' - Occasione Milan: sinistro di Romero che si spegne a lato

31' - GOL NOVARA: Corti, cresciuto nelle giovanili del Milan, da pochi passi fa secco Mirante dopo un cross deviato da Kjaer. Difesa rossonera un po' disattenta

19' - Occasione Milan: Chukwueze a centro area per Pobega, colpo di testa e altra grande parata di Desjardins che respinge

15' - GOL MILAN: Romero crossa da sinistra, Desjardins si oppone a Chukwueze ma nulla può sulla ribattuta di Okafor: anche per lo svizzero è il primo gol in rossonero

9' - GOL MILAN: Okafor recupera palla e serve Chukwueze, che salta Desjardins e segna il primo gol in maglia Milan

4' - Occasione Milan: corner di Florenzi, Pobega spizza di testa sul primo palo, Kjaer sempre di testa conclude alto

2' - Occasione Milan: Chukwueze pesca sul secondo palo Romero, sinistro respinto da Desjardins

1' - Inizia la partita! Pioli lascia a riposo i calciatori scesi in campo ieri contro l'Etoile du Sahel. Test importante per i nuovi acquisti Musah, Chukwueze e Okafor

IL TABELLINO

MILAN-NOVARA 4-2

Milan (4-3-3): Mirante (1' st Nava); Calabria, Kjaer (44' st Simic), Bartesaghi, Florenzi; Adli, Pobega, Musah (42' st Zeroli), Chukwueze (42' st Traorè), Okafor (1' st Colombo), Romero. A disp.: Sportiello, Saelemaekers, Jimenez, Eletu, Nsiala. All.: Pioli

Novara (4-3-3): Desjardins (15' st Boscolo Palo - 42' st Menegaldo); Caradonna (28' st Saidi), Bonaccorsi (28' st Khailoti), Scaringi (28' st Gerbino), Migliardi (28' st Martinazzo); Bagatti, Di Munno (28' st Bertoncini), Fragomeni (28' st Prinelli); Buric (1' st Gerardini - 28' st Valenti), Rossetti (28' st Scappini), Corti (28' st Donadio). A disp.: Ranieri, Catania, Boccia. All.: Buzzegoli

Arbitro: Gualtieri

Marcatori: 9' Chukwueze (M), 15' Okafor (M), 31' Corti (N), 10' st Calabria (M), 37' st Prinelli (N), 44' st Colombo (M)

Ammoniti:

Espulsi:

Note: