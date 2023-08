Milan, secondo successo nel pre-campionato: tripletta di Loftus-Cheek

A MILANELLO

Show dell’inglese nel 4-0 all’Etoile Sportive du Sahel, a segno anche Giroud.

Dopo la sconfitta contro il Trento, il Milan non stecca (anzi passeggia) in amichevole contro l’Etoile Sportive du Sahel. A Milanello i rossoneri travolgono i tunisini per 4-0. La squadra di Pioli non incontra di fatto difficoltà, in una gara dai ritmi tutt’altro che sostenuti. A trascinare il Milan ci pensa il nuovo acquisto Ruben Loftus-Cheek, autore di una tripletta nel primo tempo. L’inglese ex Chelsea apre le marcature al 13’, dopo un’azione di Pulisic sulla destra, e si ripete nuovamente al 36’ e al 38’. Nella ripresa spazio anche per Olivier Giroud, che sigla il 4-0 al 54’ dagli undici metri. I rossoneri saranno impegnati anche domani (presumibilmente con le seconde linee, come accaduto contro il Trento), nell’amichevole contro il Novara.