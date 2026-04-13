SERIE A

La corsa Champions si surriscalda: Milan e Roma, il calendario è duro

Juve e Atalanta (in casa) sul cammino dei rossoneri. Pochi ostacoli per Spalletti, mentre il Como ha il Napoli sulla propria strada

13 Apr 2026 - 08:27
© Getty Images

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Con lo scudetto praticamente assegnato, a meno di clamorosi e imprevedibili harakiri dell'Inter, a tenere banco per le prossime sei giornate sarà la corsa Champions con quattro squadre in sei punti per due posti disponibili (il Napoli, a +8 sulla quinta, è praticamente dentro). La classifica dice qualcosa ma non tutto, perché nei 63 punti del Milan terzo in classifica c'è un'evidente stanchezza, mentre continuano a sembrare in palla sia la Juventus quarta (60 punti) che il Como quinto (58). A fasi alterne, invece, la Roma di Gasperini (57 punti), comunque da non sottovalutare. Ma cosa dice il calendario da qui a fine campionato? 

Intanto la quota matematica, oggi, con 18 punti disponibili e un distacco di due tra quarta e quinta è 77 punti. Ne serviranno certamente meno (74?), ma tanto basta a capire che il margine di errore, per tutti, è molto ridotto. Chi non può sbagliare nulla è sicuramente la Roma che, già settimana prossima, è attesa da una partita delicata in casa contro l'Atalanta e andrà la settimana successiva a far visita al Bologna. Il 26 aprile è però soprattutto il giorno di Milan-Juventus. Magari non sarà decisiva, ma dirà molto, soprattutto perché i rossoneri - tre sconfitte nelle ultime quattro partite - sono quelli messi meglio in classifica, ma peggio dal punto di vista fisico-motivazionale, con l'addio alla corsa scudetto che sembra aver pesato sulle gambe della squadra di Allegri

Como-Napoli del 3 maggio è invece il grande ostacolo degli uomini di Fabregas, reduci dalla sconfitta contro l'Inter ma comunque in evidente stato di grazia e con il vantaggio di non aver nulla da perdere rispetto alle più blasonate concorrenti. Nella stessa giornata due partite affatto banali: Roma-Fiorentina e Sassuolo-Milan. 

Non banale è anche Milan-Atalanta del 10 maggio come la settimana dopo saranno da seguire con grande attenzione il derby di Roma e la sempre delicata sfida tra Juve e Fiorentina. L'ultimo turno sembra invece poco complicato per tutte, anche se la Juve è attesa dalla stracittadina contro il Torino. Calendari alla mano, però, un fatto è piuttosto evidente. Il Milan, cinque punti di margine sulla quinta, ha due gare da bollino rosso (Juve e Atalanta) con l'unico vantaggio di giocarsele in casa. La Roma, meno tre dal quarto posto, ha una bella salita da affrontare, mentre Juve e Como hanno tutto sommato un cammino agevole. 

IL CALENDARIO

33.ima
Verona-Milan
Juventus-Bologna
Sassuolo-Como
Roma-Atalanta

34.ima
Milan-Juventus
Genoa-Como
Bologna-Roma

35.ima
Sassuolo-Milan
Juventus-Verona
Como-Napoli
Roma-Fiorentina

36.ima
Milan-Atalanta
Lecce-Juventus
Parma-Roma
Verona-Como

37.ima
Genoa-Milan
Juventus-Fiorentina
Como-Parma
Roma-Lazio

38.ima
Milan-Cagliari
Torino-Juventus
Cremonese-Como
Verona-Roma

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milan
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juventus
roma

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