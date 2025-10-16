Allegri può ritrovare l'insostituibile Saelemaekers, ma il Milan è furioso con gli Stati Uniti

© sportmediaset
Il belga potrebbe rientrare a sorpresa già domenica sera. Oggi giorno decisivo per Rabiot e per conoscere l'entità dell'infortunio di Pulisic
La buona notizia, in un mare di pessime nuove arrivate dalle due settimane dedicate agli impegni con le nazionali, è forse la meno attesa: Alexis Saelemaekers, l'insostituibile di Max Allegri, sembra aver smaltito a tempi di record il problema muscolare accusato con il Belgio e potrebbe finire per essere a disposizione già domenica sera per la gara contro la Fiorentina. Magari non dall'inizio, ma non è detto nemmeno questo, comunque della truppa che se la vedrà con i viola. Roba da squilli di tromba, vista l'assenza di sostituti nel ruolo, ma anche da maneggiare con grande cura per non rischiare di affrettarne il recupero rialimentando il problema. Tra oggi e domani se ne saprà di più, ma intanto è proprio oggi il giorno decisivo per gli altri due infortunati di lusso.
Adrien Rabiot, altro uomo decisivo dell'undici di Allegri, sarà valutato per il fastidio al polpaccio che l'ha costretto ai box con la sua Francia. L'infortunio parrebbe di lieve entità e le possibilità che sia regolarmente in campo contro la Fiorentina ci sono, ma il polpaccio è un punto delicato, un muscolo fastidioso che, se sforzato nella maniera sbagliata, potrebbe complicare non poco i prossimi mesi. La parola d'ordine è quindi cautela, termine che fa il paio con rabbia, la rabbia trapelata in questi giorni per la gestione di Pulisic con gli Usa.
Lo statunitense era arrivato in ritiro già acciaccato per un problemino alla caviglia. Pochettino, ct degli States, lo aveva subito ammesso ma non ha rinunciato in ogni caso a spedire in campo il milanista, salvo doverlo togliere dopo mezz'ora della seconda gara per infortunio. Le sue condizioni sono quelle che preoccupano maggiormente e certamente lui non ci sarà contro la Fiorentina. Fosse solo per una partita, non sarebbe un problema enorme, perché al suo posto sono pronti a giocare Leao o Nkunku, entrambe ottime alternative. Il pericolo è però che si tratti di una questione più seria con tempi di recupero anche abbastanza lunghi. Come detto, la risposta si avrà oggi dopo i primi esami. Allegri e tutto il Milan aspettano con ansia il responso.