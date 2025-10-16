Allegri può ritrovare l'insostituibile Saelemaekers, ma il Milan è furioso con gli Stati Uniti

Lo statunitense era arrivato in ritiro già acciaccato per un problemino alla caviglia. Pochettino, ct degli States, lo aveva subito ammesso ma non ha rinunciato in ogni caso a spedire in campo il milanista, salvo doverlo togliere dopo mezz'ora della seconda gara per infortunio. Le sue condizioni sono quelle che preoccupano maggiormente e certamente lui non ci sarà contro la Fiorentina. Fosse solo per una partita, non sarebbe un problema enorme, perché al suo posto sono pronti a giocare Leao o Nkunku, entrambe ottime alternative. Il pericolo è però che si tratti di una questione più seria con tempi di recupero anche abbastanza lunghi. Come detto, la risposta si avrà oggi dopo i primi esami. Allegri e tutto il Milan aspettano con ansia il responso.