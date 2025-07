Il Parma ha pareggiato 1-1 in amichevole a Worgl in Austria, nella sfida contro il Maiorca. Il gol del pareggio firmato da Benedyczak all'89'. Iberici in vantaggio con Prats al 43'. La prossima sfida pre season del Parma è in programma domani contro il Pro Vercelli 1892 (venerdì 1 agosto, ore 10.30, centro sportivo 'Il Noce' di Noceto). Sabato sfida contro l'Heidenheim 1846 alle 15.30, alla Voith Arena di Heidenheim.