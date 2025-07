Bologna, Bernardeschi: "Bel duello con Orsolini, sogno il Mondiale"

Federico Bernardeschi è carico per la nuova avventura a Bologna. "La Serie A mi è mancata, Mls scelta che rifarei: è stata un'esperienza - ha detto il nuovo arrivato in rossoblù -. La 10 del Bologna è una maglia storica, cercherò di onorarla". "Avevo voglia di rimettermi in gioco e mi sono inserito bene, per il ruolo dovete chiedere al mister - ha aggiunto -. La competizione con Orsolini alzerà il livello della squadra. Lui è un simbolo di Bologna e questo se lo è guadagnato sul campo. Nelle squadre forti servono giocatori forti". "Ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale. Voglio fare di tutto per esserci - ha proseguito Bernardeschi -. Non ho ricevuto ancora chiamate da Gattuso, ma ci può stare perché sono stato via". "Con Italiano ci siamo confrontati prima di venire qui - ha conclusoi -. Mi trovo bene con lui, siamo in sintonia, è una persona diretta e onesta. Per me è stato importante che lui fosse qui".