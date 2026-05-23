Allegri: "Il futuro? E' domani. 2026 tragico ma la Champions cambia tutto. Marotta? Uno stimolo le sue parole"

Allegri poi parla di quanto sia importante avere la società al proprio fianco: "Dico una cosa, che è quella più importante. Chi deve fare da traino a tutto è sempre la società. Una società forte sicuramente riesce a far lavorare meglio tutti sotto ed è più facile arrivare ai risultati. La base dei risultati dipende da quello che è la società. La società è a traino di tutto. La proprietà è rimasta sempre di fianco alla squadra, nell'ultimo periodo ha capito l'importanza ed è stata ancora più vicina e siamo contenti. Domani speriamo di vincere e portare a casa questa qualificazione in Champions. Galliani? Queste sono dinamiche societarie. Io devo pensare a fare l'allenatore che non è facile. Per le dinamiche societarie c'è la proprietà che deve pensare a fare quello che è il meglio per il Milan. La formazione? Domattina deciderò. L'importante è avere tutti a disposizione, la partita è lunga. Il Cagliari è una squadra che ci potrà dare difficoltà. Non dobbiamo strafare e rimanere ordinati nei 100 minuti. Le belle parole di Modric? Mi hanno fatto piacere, soprattutto dette da lui. Luka è un esempio importante per tutti quelli che hanno lavorato con lui qui dentro Milanello. Sul ritiro posso dire che sono stati i giocatori che hanno chiesto di rimanere a Milanello. Si sta molto bene. Abbiamo tempo per lavorare e riposare. È un atto di responsabilità che hanno avuto i giocatori per rendersi conto dell'importanza della partita di domani. Se ho mai chiesto di fare un ritiro? Parliamo di quarant'anni fa, chi si ricorda...".