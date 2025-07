Lega Pro, il "Molinari" di Campobasso miglior stadio del girone B

Lo stadio 'Molinari' di Campobasso è stato eletto miglior campo da gioco del Girone B per la stagione 2024/2025 dalla Lega Pro. A darne notizia è l'amministrazione comunale, che accoglie con soddisfazione il riconoscimento, definendolo "un orgoglio per tutta la città". "Un risultato che premia la qualità dell'impianto ma soprattutto la dedizione di chi lo cura ogni giorno con passione", ha dichiarato la sindaca Marialuisa Forte, rivolgendo un ringraziamento particolare al responsabile del campo Goffredo Iorio e ai collaboratori Antonio Barattini e Cristian Bagnoli. "Il loro impegno va oltre la tecnica - ha sottolineato Forte - è una missione che rafforza il legame tra sport e comunità". L'amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno allo sport e alle sue infrastrutture, annunciando che proseguiranno gli investimenti per rendere la città sempre più accogliente e competitiva anche dal punto di vista sportivo.