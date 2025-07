Milan, Allegri: "Bisogna assolutamente migliorare. Leao ottimo, Estupinan è importante"

Il Milan è uscito sconfitto dall'Arsenal nel primo impegno della tournée asiatica in cui sono impegnati i rossoneri, ma per Massimiliano Allegri il match contro l'Arsenal - nonostante la rosa ridotta a disposizione - è stata l'occasione per verificare sul campo il lavoro fatto in allenamento. "Sicuramente è stato un buon test contro una delle squadre più forti d'Europa - ha commentato a fine partita -. Sono contento di quello che ho visto anche se abbiamo iniziato la preparazione solamente da 15 giorni. Avremo tempo per imparare e migliorare".