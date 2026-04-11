Allegri cambia e accontenta i tifosi: il Milan passa al 4-3-3 e ritrova Leao dall'inizio, le scelte

11 Apr 2026 - 09:37
videovideo

Tre punti per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo Champions. Il Milan non ha scelta contro l'Udinese e Allegri, che ha invitato tutti alla calma "per non essere travolti dagli eventi e fare un disastro" punterà sul 4-3-3 dall'inizio. Una svolta non banale per il tecnico toscano che abbandona così il consueto 3-5-2. A farne le spese saranno soprattutto Tomori e Fofana, entrambi in panchina. Con loro ci saranno anche Fullkrug e Gimenez dato che sarà ancora Rafa Leao a occupare il posto da prima punta.

Il reparto offensivo sarà completato da Saelemaekers e Pulisic, entrambi chiamati ad agire sulle fasce con l'appoggio dei laterali bassi, ossia Athekame e Bartesaghi. Al centro della difesa spazio a Pavlovic e De Winter, mentre nella mediana toccherà a Samuele Ricci affiancare i più esperti Modric e Rabiot. In un San Siro che si preannuncia pieno, Allegri vara quindi un atteso cambio di modulo per presentare un Milan più offensivo e che punta a dimenticare il ko di Napoli.

milan
allegri

Ultimi video

02:29
Palladino e la Juventus

Palladino-Juve: amici contro

00:31
DICH SOMMER SU DUE COMPETIZIONI DICH

Inter, Sommer: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia"

03:15
CLIP BALDINI A CONTROCAMPO 2011 10/04 SRV

Nel 2011 Baldini a Controcampo: "Ho odiato fare l'allenatore..."

02:37
CLIP DISCORSO SPALLETTI ALLA SQUADRA RINNOVO (UFFICIALE) 10/04 SRV

Così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra: "Fuori dai c... e alleniamoci" VIDEO

01:08
DICH GIAMPAOLO PRE CAGLIARI 10/4 DICH

Cremonese, Giampaolo verso il Cagliari: "Adesso ogni gara è uno spartiacque"

01:42
Mariani al Mondiale

Mariani al Mondiale

02:22
Fabregas segreto: 3 cose che odia e ama fuori dal calcio

Fabregas segreto: 3 cose che odia e ama fuori dal calcio

01:46
Barça, rabbia e proteste

Barça, rabbia e proteste

01:50
Trevisani: "Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli"

Trevisani: "Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli"

03:48
Raimondi: "Lewandowski-Milan, primi contatti"

Raimondi: "Lewandowski-Milan, primi contatti"

01:23
Ferrero: "Rinnovo Spalletti a un passo, a Bergamo vietato sbagliare"

Ferrero: "Rinnovo Spalletti a un passo, a Bergamo vietato sbagliare"

02:02
Trevisani: "Il calcio italiano è in difficoltà, non siamo competitivi"

Trevisani: "Il calcio italiano è in difficoltà, non siamo competitivi"

01:42
Serie A, che giornata!

Serie A, una giornata decisiva

00:59
Allegri e gli attaccanti

I dubbi in attacco di Max

01:01
Allegri e il modulo

Allegri, si cambia modulo?

02:29
Palladino e la Juventus

Palladino-Juve: amici contro

I più visti di Milan

Pulisic nella bufera anche negli Usa per... un'app di incontri per vip: le accuse della ex

Pulisic e l'app di incontri per vip, arriva il colpo di scena: "Non è un traditore"

DICH ALLEGRI PRE UDINESE DICH

Allegri: "Se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro"

Allegri e il campionato

Allegri: "Dopo Napoli vissuti due giorni difficili. Se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro"

Milan, il problema attaccante non è nuovo: negli ultimi 10 anni il migliore è stato… Bacca

Allegri, il tridente è proprio un tabù? Perché può essere una soluzione anche dall'inizio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:37
Allegri cambia e accontenta i tifosi: il Milan passa al 4-3-3 e ritrova Leao dall'inizio, le scelte
Hakan Calhanoglu
09:17
Inter, Calhanoglu: "Non vogliamo un altro scudetto perso per un punto". Poi 'difende' Svilar
23:41
Roma, ansia per Pellegrini: "Allungamento alla gamba"
23:39
Pisa, Hiljemark: "In A non si possono regalare due gol. Ma ai miei dico di non mollare"
23:17
Liga: solo un pari per il Real Madrid, il Barcellona può allungare