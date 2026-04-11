Allegri cambia e accontenta i tifosi: il Milan passa al 4-3-3 e ritrova Leao dall'inizio, le scelte
Tre punti per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo Champions. Il Milan non ha scelta contro l'Udinese e Allegri, che ha invitato tutti alla calma "per non essere travolti dagli eventi e fare un disastro" punterà sul 4-3-3 dall'inizio. Una svolta non banale per il tecnico toscano che abbandona così il consueto 3-5-2. A farne le spese saranno soprattutto Tomori e Fofana, entrambi in panchina. Con loro ci saranno anche Fullkrug e Gimenez dato che sarà ancora Rafa Leao a occupare il posto da prima punta.
Il reparto offensivo sarà completato da Saelemaekers e Pulisic, entrambi chiamati ad agire sulle fasce con l'appoggio dei laterali bassi, ossia Athekame e Bartesaghi. Al centro della difesa spazio a Pavlovic e De Winter, mentre nella mediana toccherà a Samuele Ricci affiancare i più esperti Modric e Rabiot. In un San Siro che si preannuncia pieno, Allegri vara quindi un atteso cambio di modulo per presentare un Milan più offensivo e che punta a dimenticare il ko di Napoli.