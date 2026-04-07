Milan, il problema attaccante non è nuovo: negli ultimi 10 anni il migliore è stato… Bacca

Gli attaccanti del Milan hanno evidentemente un problema con il gol. Nella serata di Napoli che ha sancito l’addio ai sogni scudetto Allegri ha schierato cinque centravanti senza ottenere neanche un tiro in porta, l’ultimo gol di un attaccante risale alla gara con la Cremonese e più in generale nel girone di ritorno solo Leao e Nkunku sono andati a segno (Pulisic non segna da 100 giorni e Fullkrug da 79). Un problema che in casa Milan non sembra trovare una soluzione, perché quello dell’attaccante è un dilemma atavico che il Diavolo si porta dietro da parecchi anni… Basta dare un’occhiata ai migliori marcatori in campionato degli ultimi 10 anni, il nome del migliore è davvero una sorpresa! Quest’anno il miglior marcatore è Leao a quota 9.