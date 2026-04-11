Inter, Calhanoglu: "Non vogliamo un altro scudetto perso per un punto". Poi 'difende' Svilar

11 Apr 2026 - 09:17
Hakan Calhanoglu © IPA

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Il gol alla Roma (e le polemiche su Svilar), l'Inter rilanciata che vuole riprendersi lo scudetto, le statistiche migliorate e sottolineate. Hakan Calhanoglu attacca a tutto campo nell'intervista rilasciata a La Repubblica. "Il Como è una buona squadra, costruita bene. Dobbiamo stare attenti e fare il nostro gioco", sottolinea prima della trasferta del Sinigaglia. 

Il centrocampista turco conferma che c'è stato un confronto nello spogliatoio nerazzurro dopo la sosta per le nazionali: "Ci confrontiamo spesso nei momenti importanti. Ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più, è ancora vivo il ricordo dello scudetto perso per un punto, non vogliamo che succeda ancora. Dobbiamo continuare così e chiudere il prima possibile".

Sul gol segnato a Svilar, con tiro a giro e giudizi contrastanti sul portiere romanista, Calhanoglu risponde così: "A chi lo critica, do un consiglio: provi lui a stare in porta e vediamo se la para. La palla cambia direzione dopo che il portiere ha spostato il peso. Quello è un effetto che cerco, colpendo da sotto".

Poi un momento per godersi il rendimento personale: "Le statistiche parlano chiaro: ogni anno mi miglioro, o quantomeno non calo, salvo infortuni".

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