Inter, Calhanoglu: "Non vogliamo un altro scudetto perso per un punto". Poi 'difende' Svilar

Il gol alla Roma (e le polemiche su Svilar), l'Inter rilanciata che vuole riprendersi lo scudetto, le statistiche migliorate e sottolineate. Hakan Calhanoglu attacca a tutto campo nell'intervista rilasciata a La Repubblica. "Il Como è una buona squadra, costruita bene. Dobbiamo stare attenti e fare il nostro gioco", sottolinea prima della trasferta del Sinigaglia.