Inter, Calhanoglu: "Non vogliamo un altro scudetto perso per un punto". Poi 'difende' Svilar
Hakan Calhanoglu © IPA
Il gol alla Roma (e le polemiche su Svilar), l'Inter rilanciata che vuole riprendersi lo scudetto, le statistiche migliorate e sottolineate. Hakan Calhanoglu attacca a tutto campo nell'intervista rilasciata a La Repubblica. "Il Como è una buona squadra, costruita bene. Dobbiamo stare attenti e fare il nostro gioco", sottolinea prima della trasferta del Sinigaglia.
Il centrocampista turco conferma che c'è stato un confronto nello spogliatoio nerazzurro dopo la sosta per le nazionali: "Ci confrontiamo spesso nei momenti importanti. Ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più, è ancora vivo il ricordo dello scudetto perso per un punto, non vogliamo che succeda ancora. Dobbiamo continuare così e chiudere il prima possibile".
Sul gol segnato a Svilar, con tiro a giro e giudizi contrastanti sul portiere romanista, Calhanoglu risponde così: "A chi lo critica, do un consiglio: provi lui a stare in porta e vediamo se la para. La palla cambia direzione dopo che il portiere ha spostato il peso. Quello è un effetto che cerco, colpendo da sotto".
Poi un momento per godersi il rendimento personale: "Le statistiche parlano chiaro: ogni anno mi miglioro, o quantomeno non calo, salvo infortuni".