Tottenham, per De Zerbi un esordio in zona retrocessione. Ma il calendario può aiutare

Il tecnico è tornato anche sulle critiche per aver difeso Mason Greenwood, accusato di violenze contro la sua ragazza, da lui definito un "bravo ragazzo": "Mi spiace se qualcuno si è sentito offeso, per me è un argomento molto sensibile. Mi tocca in prima persona, anche perché ho una figlia. Io contro le violenze sulle donne mi sono sempre schierato e non accetto le battute sessiste. Sono dispiaciuto di queste accuse. Se i tifosi accetteranno le scuse? Spero perché io questo argomento non lo riaprirò più. Ho già commentato e non è corretto tornarci".