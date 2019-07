Adnkronos: "Milan, incontro con i qatarioti per la cessione della società". Ma il club nega

04/07/2019

Una notizia ha scosso i tifosi del Milan in mattinata. Dopo i due cambi di proprietà in due anni, con il club passato dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle di Yonghong Li nel 2017 e poi a quelle del fondo Elliott la scorsa estate, secondo l'agenzia di stampa Adnkronos "la dirigenza rossonera è in trattative con i rappresentanti del Fondo di investimento del Qatar, per la cessione del club".